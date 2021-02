Centrumschool De Beuk in Deerlijk sluit een week. Er zijn elf leerlingen besmet met het coronavirus, tien in het vijfde leerjaar en één in het zesde.

Het vijfde leerjaar zit volledig in quarantaine, ook twee leerkrachten. En ook in andere klassen moesten al heel wat leerlingen thuis blijven. Op basis daarvan besliste het schoolbestuur in samenspraak met het CLB om een afkoelweek in te lassen. De week van 8 tot 12 februari is wel geen extra week vakantie, zegt de directie. De leerlingen krijgen werkbundels mee en ze zullen hun leerkracht dagelijks online kunnen contacteren.