Centrumstranden in Oostende (zo goed als) volzet

De vooruitzichten op zeer zonnig weer zorgen ervoor dat heel wat mensen verkoeling zoeken aan het strand en in zee. Oostende meldt in een persbericht dat meer dan 13.000 mensen voor vandaag hun plaatsje op één van de stranden in het centrum hebben gereserveerd.

“De drie drukste stranden in het centrum zijn vandaag zo goed als volzet. We hebben natuurlijk nog andere stranden in Oostende waarvoor er geen aanmelding nodig is en waar het veel minder druk is. De strandparkings staan duidelijk aangeduid, al vanop de autostrade. Bezoekers kijken best vóór ze afreizen naar welk strand ze willen komen” zegt burgemeester Bart Tommelein. “Ons zomerteam staat paraat om mensen te begeleiden. We roepen iedereen op om de anderhalve meter-regel goed te respecteren en een mondmasker te dragen als ze zich verplaatsen. Zo houden we het voor iedereen veilig.”

Druktebarometer

Via de online druktebarometer kan je real-time zien waar het langs de kust druk is. Bekijk hier de situatie op dit moment.