CEO Bekaert: "indien geen akkoord, dan zonder akkoord over sociaal plan"

CEO Matthew Taylor licht één en ander toe in een open brief. Hij benadrukt dat er minder naakte ontslagen zullen vallen dan eerst aangekondigd. "Na een zorgvuldige analyse van de nodige toekomstige competenties is onze conclusie dat we het aantal ontslagen kunnen inperken van de oorspronkelijk aangekondigde 257 arbeiders & bedienden tot 169," schrijft de topman.

"Ook dat we voor alle andere getroffenen nog in dienst een job kunnen garanderen. Maar dat resultaat wordt niet geaccepteerd door onze sociale partners, er is zelfs terug sociale actie gestart (langzaamaanacties) en het lijkt ons gezien de vele tijd die we er reeds aan spendeerden onmogelijk om hier ooit een akkoord over te vinden."

Herstructurering zonder akkoord sociaal plan?

De onderhandelingen over andere zaken kunnen donderdag verdergaan, zegt Taylor in de open brief, maar zijn taal klinkt dreigend: "Onze voorkeur blijft een akkoord te maken, maar indien we donderdag geen vooruitgang boeken op de andere punten zien wij ons helaas genoodzaakt over te gaan tot het uitvoeren van de herstructurering met een sociaal plan zonder akkoord."

