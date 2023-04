CEO Matthias Leterme en Voorzitter Ronny Verhelst verlaten KV Kortrijk

Hun vertrek heeft vooral te maken met de moeilijke houding van de Maleïsische eigenaar Vincent Tan naar een mogelijke overnemer toe. Tan zegt wel dat hij bereid is om mee te werken aan een overname. Maar wanneer er zich effectief andere, concrete, geïnteresseerden melden, geeft Tan telkens niet thuis. En dat zint Leterme en Verhelst niet langer. Vandaar hun ontslag.

"Twee concrete overnemers afgewimpeld"

Bronnen binnen KV Kortrijk vertellen onze redactie dat er de jongste weken twee concrete pistes waren voor een overname van de club. Eén daarvan is het Engelse Bournemouth. De andere mogelijke overnemer was promovendus Burnley. Maar Tan wimpelde hen dus af. Hij ging mee in het gesprek, maar haakte telkens finaal af.

"Blijven aan boord tot er een opvolger is"

Op de website van de club staat volgende info: "Met een verlengd verblijf in 1A op zak en bogend op een sterke financiële basis, lijkt dit hen het goede moment voor de club om een volgend hoofdstuk te schrijven.

Beiden zullen in het belang van de club hun rol blijven opnemen in afwachting van de aanduiding van hun opvolgers. Matthias Leterme is sinds 2009 actief bij KV Kortrijk, terwijl Ronny Verhelst sinds 2020 het voorzitterschap bekleedt. Onder hun leiding is KV Kortrijk uitgegroeid tot een stabiele club, zowel op als naast het veld."