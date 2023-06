Cercle pikt Nils De Wilde gratis op bij RSCA Futures

Cercle Brugge neemt Nils De Wilde transfervrij over van RSCA Futures. Hij ondertekende een contract voor drie seizoenen met optie op een vierde, zo kondigde de club woensdag aan via sociale media.

De Wilde is een 20-jarige centrale middenvelder die sinds 2015 bij de jeugd van Anderlecht voetbalde. Daarvoor was hij actief bij Sporting Lokeren. Vorig seizoen kwam de jonge middenvelder uit voor RSCA Futures in de Challenger Pro League. Hij speelde in totaal 27 wedstrijden waarin hij goed was voor één doelpunt en twee assists.

"Jonge ploeg"

"Ik ben zeer blij om te tekenen voor Cercle Brugge. Cercle heeft een erg jonge ploeg en dat trok me onmiddellijk aan", aldus De Wilde in een eerste reactie. "Ook de manier van voetballen is mij op het lijf geschreven. Bovendien hangt de ploeg ongelooflijk aan elkaar, dat zie je duidelijk als buitenstaander."