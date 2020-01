Cercle reageert teleurgesteld en verrast: "Niet op de hoogte"

Het klopt wel dat Cercle Brugge met het idee is gekomen dat Club Brugge op Jan Breydel zou blijven, en dat er een andere locatie zou komen voor Cercle Brugge. Maar een nieuw stadion voor Cercle langs de Blankenbergse Steenweg is nooit ter sprake gekomen, zegt Frans Schotte aan de telefoon. "De Blankenbergse Steenweg is geen enkele keer ter sprake gekomen, echt geen enkele keer. Tot gisteravond. Toen heeft de burgemeester gebeld om te zeggen dat hij een overeenkomst heeft met Club Brugge om op Jan Breydel te blijven en dat Cercle de Blankenbergse Steenweg heeft. Wij zitten nu met geen enkel antwoord, alleen maar met vragen."

Geen zin in lange procedures

De stad Brugge heeft de intentie om de grond beschikbaar te stellen. "Maar," zegt Frans Schotte, "die grond is op dit ogenblik niet beschikbaar door procedures voor de Raad van State. De Blankenbergse Steenweg is landbouwgrond, dat weten we. En dat is betwist in een procedure met Club Brugge. En die is nog altijd niet afgelopen. Onze vraag is niet geweest om in zo’n procedure terecht te komen."

Cercle mag op Jan Breydel blijven spelen, tot er een nieuw stadion is. Een magere troost, vindt Schotte. Beide ploegen zijn niet op een gelijkwaardige manier behandeld, klinkt het. "Ik ben voornamelijk teleurgesteld omdat we constructief hebben meegedacht, en dat –voor we aan de meet zijn – uiteindelijk door twee van de drie partijen een beslissing genomen wordt, waar de andere van in kennis wordt gesteld, en dat we maar moeten kijken hoe dat dan opgelost wordt. Als drie partijen tot een consensus willen komen, moet je met drie partijen onderhandelen en niet met twee."