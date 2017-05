CGSO wil meer preventieve vorming voor sportclubs

Het centrum schreef daarover een mail naar de minister. Wielrenster Ann-Sophie Duyck uit Hulste kan zoiets alleen maar toejuichen. Zij is één van de vier gezichten van een campagne die het probleem in de kijker zet en waardoor sinds vandaag ook een judocoach geschorst is. "Ik ben gelukkig zelf geen slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag, maar ik denk dat iedere atleet al eens geconfronteerd werd met machtsmisbruik", zegt ze. "Grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik is daar de extreme vorm van. Toen ik begon met wielrennen was ik vrij nieuw in het wereldje en ik stond er toch van te kijken hoe bepaalde mensen met volwassen personen om gaan en zich heel duidelijk als baas opstellen en zeggen: jij doet wat ik zeg".

Ongepast gedrag

Het campagnefilmpje met vier topsporters zorgde ervoor dat judoka’s getuigden over een coach die sinds vandaag op non-actief staat. Volgens de wielrenster is het een thema dat meer aandacht verdient en dat vindt ook het vormingscentrum CGSO in Brugge. "Dat is dan ook de tip die wij meegeven aan sportverenigingen: maak aan het begin van het seizoen afspraken waar ze wel en niet zullen aangeraakt worden", zegt Cindy Ramon van het CGSO in Brugge. Het centrum biedt al twee jaar sessies rond ongepast gedrag aan aan trainers en bestuursleden van clubs. Het gebruikt daarbij het vlaggenspel van het centrum voor ethiek in de sport dat gesteund wordt door minister van sport Philippe Muyters.

Het Brugse centrum vraagt ook aan minister Muyters om het pakket beter bekend te maken en eventueel ook een label toe te kennen aan sportclubs die werk maken van zo’n vorming. Het centrum voor ethiek in de sport laat weten dat daar al aan gewerkt wordt en dat er morgen ook overleg is met de Vlaamse Sportfederatie.