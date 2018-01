Chambres d’O brengt cultuur in de huiskamer

Chambres d’O in Oostende pakt dit weekend uit met een enorme variëteit aan optredens en locaties. Bij dit huiskamerfestival ga je bij een wildvreemde op bezoek en daar word je getrakteerd op een voorstelling in een intieme setting.

Chambres d’ O is een organisatie van TAZ en De Grote Post. Hun programma biedt voor elk wat wils. Je kunt kiezen tussen theater, dans, literatuur of een muziekoptreden in je huiskamer. Dertig Oostendenaars zetten gedurende twee dagen hun deur open.

Het huiskamerfestival lokte ook een aantal grote namen. Johannes Verschaeve, de frontman van The Van Jets, doet dit weekend een aantal huiskameroptredens. Morgen treedt hij zelfs samen met zijn vader op. Daarnaast vertelt Mokhallad Rasem, de laureaat van Theater Aan Zee in 2010, verhalen bij de mensen thuis.