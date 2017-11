Champagnefestijn in Middelkerke

Dit weekend konden bubbelliefhebbers hun hart ophalen op het champagneweekend in Middelkerke.

Middelkerke is verbroederd met de champagnehoofdstad Epernay. Om die vriendschap in de verf te zetten organiseert de badstad elk jaar een heus champagneweekend. 10 Franse boeren brachten hun flessen mee en er kon naar hartenlust gedegusteerd worden. Ook al valt de wijnoogst dit jaar bijzonder tegen, toch hebben de boeren genoeg kwaliteit in hun kelders liggen om de smaak te garanderen.