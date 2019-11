Winnen in Turkije is een zekere derde plaats en Europa League-voetbal na de winter.

Na Galatasaray speelt Club nog één match, thuis tegen Real Madrid. En in het ideale scenario is dat een wedstrijd voor de tweede plaats en kwalificatie voor de achtste finales. Mignolet en co moeten daarvoor winnen in Turkije, en Real mag thuis niet winnen van PSG. Maar bij Club dromen ze nog niet.

Ruud Vormer is nog altijd geschorst, maar stapte vandaag toch mee het vliegtuig op als morele steun.