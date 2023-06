Chantal Goes uit Bredene nieuwe Belgisch kampioene garnalenpellen

In Oostduinkerke won Chantal Goes uit Bredene de titel van Belgisch kampioen garnalenpellen. Ze haalde het van 93 deelnemers. Chantal pelde 152 gram garnalen in 10 minuten, dat is een nieuw Belgisch record.

Het Belgisch kampioenschap is een organisatie van de orde van de Paardenvisser die zich inzet voor de promotie van de Oostduinkerkse garnaal. Pel zoveel mogelijk garnalen in tien minuten. Chantal Goes uit Bredene pelde 152 gram garnalen, maar liefst 50 gram meer dan vorig jaar. Ann Dalle en Nadine Deetens pronken mee op het podium.

Vis van het jaar

De Vlaamse grijze garnaal is een lekkernij. Garnalenvissers spreken over het beste wat de Noordzee te bieden heeft. Zo’n Belgisch kampioenschap is een mooie erkenning voor het product. Vorig jaar was de garnaal nog de vis van het jaar.

Het Belgisch kampioenschap maakt in Oostduinkerke deel uit van het tweedaagse garnaalfeest met de garnaalstoet en de zeezegening.