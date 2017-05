Charlotte uit Menen wint Focus en WTV jobbattle

Charlotte uit Menen is de winnares geworden van de Focus en WTV jobbattle, in samenwerking met T-interim.

In onze jobbattle gingen we dit jaar op zoek naar een digital wizards, vlotte jongens en meisjes die verslag wilden uitbrengen van op de zomerse topevenementen in West-Vlaanderen.

Acht enthousiaste studenten gingen dit weekend de battle aan op Festival Aan Zee en voegden meteen de daad bij het woord. Ze gingen aan de slag als online reporter en verzamelden heel wat video- en fotomateriaal.

Charlotte uit Menen bleek uiteindelijk de sterkste kandidate. Charlotte is 23 en rasechte West-Vlaminge. Ze gaat deze zomer op zoek naar een vaste job, na haar studies Taal- en Letterkunde en een postgraduaat Digitale Marketing en Communicatie.

Charlotte zal deze zomer Focus en WTV vertegenwoordigen op verschillende events of activiteiten, met de smartphone in de aanslag. De kans is dus groot dat je haar de komende maandag tegen het lijf loopt.