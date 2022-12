Charter ‘Onderwijs voor zieke leerlingen’ ondertekend

In het charter beloven ze om het recht op onderwijs te garanderen, steeds rekening houdend met de medische toestand van het kind.

De provincie is ervan overtuigd dat een samenwerking met de medische sector een grote meerwaarde kan betekenen om het onderwijs voor zieke kinderen te organiseren. Artsen zijn de eersten die op de hoogte zijn dat een kind vaak of lang van school afwezig zal zijn.

Om de vele onderwijsmogelijkheden beter bekend te maken, werkt het steunpunt onderwijs voor zieke kinderen Klasziekaal samen met vzw Bednet, vzw School & Ziekzijn en de West-Vlaamse ziekenhuisscholen Penta.

Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde voor onderwijs: "We stellen vast dat het aantal zieke leerlingen jaar na jaar stijgt. In vergelijking met vorig schooljaar bijvoorbeeld zagen we een verdubbeling, dus meer dan 10.000 leerlingen die langdurig afwezig zijn en daardoor ook niet naar school kunnen. Met dit charter willen de ziekenhuizen stimuleren om verder te werken zoals ze bezig zijn."