Chauffeur zwaargewond na ongeval in Ruiselede

Gisteravond is een zwaar ongeval gebeurd langs de N37 in Ruiselede.

Dat is de verbindingsweg tussen Aalter en Tielt. Ter hoogte van de Eekhoutstraat verloor de chauffeur van een BMW iets over negen uur de controle over het stuur van zijn wagen. De auto knalde tegen een paal langs de kant van de weg. De brandweer moest de chauffeur bevrijden. Hij werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.