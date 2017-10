Er rijden weer bussen van De Lijn in de regio Kortrijk. De directie van de vervoersmaatschappij en de vakbonden hebben een akkoord bereikt.

Vandaag zijn een aantal chauffeurs opnieuw aan het werk gegaan. Maandag wordt het werk volledig hervat. Afgelopen dinsdag legden de chauffeurs het werk neer omdat er te weinig personeel is en de overuren zich opstapelen. Bovendien vinden de chauffeurs de situatie aan het station in Kortrijk onveilig. De Lijn belooft om deze maand 5 nieuwe chauffeurs in dienst te nemen en een aantal vertrekplaatsen te wijzigen om de veiligheid voor de reizigers te verhogen.