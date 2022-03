In Plopsaland De Panne is Chayenne Van Aarle, een stewardess van 22 jaar uit Antwerpen, Miss België 2022 geworden. Kedist Deltour uit Harelbeke gaf haar kroontje door.

30 kandidaten bleven over om mee te dingen naar de felbegeerde titel. De 4 West-Vlaamse finalisten grepen naast de ereplaatsen. Ook op de missverkiezing had het conflict in Oekraïne invloed. Miss Oekraïne, Anna Neplyah, zat in de jury en riep op om het geweld in haar vaderland stop te zetten. Na een editie zonder publiek konden de kandidaten zich dit jaar wel van hun beste kant aan de toeschouwers laten zien.