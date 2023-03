Chefkok Beudaert heeft opnieuw Michelinster op zak

Chefkok Mathieu Beudaert heeft opnieuw een Michelinster op zak en dat is sneller dan verwacht. Anderhalf jaar geleden heropende hij zijn gastronomisch restaurant Table D'Amis in Kortrijk.

Beudaert ging een tijdje anders koken en had zelf zijn ster ingeleverd. Bij de uitreiking van de sterren gisteren was hij met zijn vrouw in Parijs. Het nieuws kwam dan ook totaal onverwachts.

Vijf jaar geleden stopte Beudaert dusmet zijn zaak die toen ook al een ster had. Hij bleef koken, maar de gastronomie zei hij even vaarwel. Anderhalf jaar geleden maakte hij zijn comeback en die wordt dus opnieuw erg gesmaakt.

De ster verandert alvast niets aan de pure keuken en de prijslijst, zo verzekert de chef.

Bekijk ook