Chinareeks: "smartphone betekent echt alles"

In onze reeks over de missie met onze gouverneur, burgemeesters en politiechefs in China, volgen we vandaag Violet Xu, een studente van 22. Voor haar en voor haar generatie betekent de smartphone werkelijk alles.

China is het meest geavanceerde land ter wereld in mobiel betalen. Driekwart van alle onlinebetalingen gebeurt per smartphone. De helft van alle Chinezen heeft nooit cash op zak. Violet Xu: “Ikzelf neem mijn geldbeugel nooit mee. Alleen mijn smartphone. Ik neem de metro, de bus, ik leen een fiets met mijn telefoon. Ik ga naar de winkels. Ik kan ook geld lenen van vrienden, ik kan geld overschrijven, uitlenen en ontvangen van anderen.”

Alipay, een dochter van Alibaba, is nu de mobiele portefeuille voor 520 miljoenen Chinezen. Ze werden populair met kleine vriendenleningen, van gsm naar gsm, aan interesten die veel meer opleveren dan de bank. Maar China gebruikt Alipay ook om Chinezen sociaal en ecologisch te maken. En zo komen we bij een deel van het zogenoemde “social credit system” van Alipay. “Alipay omhelst zo veel toepassingen van het dagelijks leven in China. Het is echt een belangrijk instrument. Alipay helpt jou om een flinke Chinese meid te zijn. Ze stimuleren ons om de bus te nemen, de metro te nemen of een fiets. Elke keer ik de bus neem of de fiets, help ik anderen en help ik ook het klimaat vooruit. Je verdient punten en krijgt allerlei voordelen.”

Punten winnen en kwijtspelen

Met die puntjes steunt Violet armere mensen, koopt ze boeken voor bibliotheken in afgelegen streken en net als miljoenen Chinezen spaart ze ook punten om echte bomen te laten planten in de woestijn.

En in het zog van de gouverneur leren de West-Vlamingen zo digitale toepassingen kennen waarmee China per smartphone de samenleving stuurt. In sommige steden kun je punten kwijtspelen als je door het rood stapt of je fiets te laat terugbrengt. En zonder punten kun je geen gratis fiets, bus of trein meer nemen of worden zelfs je leningen duurder. Het kan klinken als een soort digitale gasboete, en soms zelfs gefilmd door een camera.

Morgen gaan we voor een laatste keer naar China en Zheijang waar de provincie West-Vlaanderen al bijna 20 jaar een zusterband mee heeft.