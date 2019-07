Chinese studenten op onderzoek in de Westhoek

Een groep van 15 Chinese studenten van de Shanghai University verblijft momenteel in Ieper voor een uitzonderlijke zomerstudie rond de Eerste Wereldoorlog.

Tijdens hun verblijf onderzoeken ze de rol van hun landgenoten in onze provincie honderd jaar terug. Van 1917 tot 1920 verbleven zo’n 140.000 Chinese arbeiders in Europa, onder wie heel wat in de Westhoek.