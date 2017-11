Chinezen hebben nu ook herdenkingssite in Poperinge

In Poperinge is een Chinese herdenkingssite officieel ingehuldigd voor de Chinezen die omkwamen tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Ze werden niet ingezet als soldaten, maar als arbeiders in het Britse leger. Ze werden ingezet achter het front, bij de aanleg van spoorlijnen, het laden en lossen van munitie en het herstel van wegen. Na de oorlog werden ze ingeschakeld bij het opruimen van de slagvelden.

Zeker tweeduizend Chinese arbeiders kwamen om tijdens en kort na de Eerste Wereldoorlog. En dat wordt nu herdacht op de herdenkingssite Busseboom. Daar was een Chinees kamp gevestigd dat gebombardeerd werd door de Duitsers. Het bombardement kostte het leven aan dertien arbeiders. Vandaag staan de ‘Dertien van Busseboom’ symbool voor de Chinese slachtoffers in en rond Poperinge. De herdenking met een eigen oorlogssite is meteen ook de afsluiter van een programma over de duizenden Chinezen die een eeuw geleden in Poperinge verbleven.