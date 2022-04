Chipmaker Melexis verhoogt verwachtingen

Melexis zag de omzet tijdens de eerste drie maanden op jaarbasis stijgen met 18 procent tot 184,1 miljoen euro, terwijl het bedrijfsresultaat met 44 procent toenam tot 49,9 miljoen euro. De chipbakker, die vooral levert aan de automobielsector (goed voor 90 procent van de omzet), presteerde zo beter dan analisten hadden verwacht. Onder impuls van de coronapandemie en de toegenomen vraag naar consumentenelektronica is er al geruime tijd een wereldwijd tekort aan computerchips. Daar plukt Melexis nog altijd de vruchten van. "In de context van een voortdurende grote vraag en sterk bestelgedrag wordt onze omzet nog steeds grotendeels gedreven door het beschikbare aanbod", licht CEO Marc Biron toe.

"Voorzichtig blijven"

Bovendien spon Melexis garen bij "de groei van het aantal halfgeleiders per wagen, de productmix, de prijsstelling en wisselkoerseffecten". Toch maant de topman aan tot voorzichtigheid. Toenemende kosten en bijkomende uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling zullen knabbelen aan de "voordelige prijseffecten". Daarnaast blijft hij waakzaam voor onder meer "geopolitieke spanningen" en coronalockdowns in de belangrijke automarkt China.

Melexis gaat er wel van uit dat het betere resultaten zal boeken dan eerder gedacht. "In het tweede kwartaal zal Melexis de vruchten plukken van een groter dan verwachte capaciteit over de hele toeleveringsketen. In die context kunnen we nu onze verwachtingen voor het volledige jaar verhogen", aldus Biron. In het tweede kwartaal mikt het beursgenoteerde bedrijf op een omzet van zowat 200 miljoen euro. Voor heel 2022 verwacht de chipmaker een omzetgroei tussen de 18 en 23 procent en een bedrijfsmarge van rond de 25 procent.