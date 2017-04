Chiro fietst om zelfdoding bespreekbaar te maken na dood leider

"Ik herinner mij de afscheidsbrief van Pepijn, waarin hij afsluit met 'Geniet van gelukkig zijn.'," zegt chiroleider Corneel Vandaele. " Pepijn kunnen we jammer genoeg niet meer terughalen met het initiatief, maar we kunnen er wel voor zorgen dat mensen die het even niet meer zien zitten, wel nog kunnen genieten van gelukkig zijn."

Het is niet het eerste jaar dat de Chiro fietst voor het goede doel. "Vorig jaar op de Rolmarathon hadden wij geen zorgen rond Pepijn," zegt Dries Buyse, de vader van Pepijn. "Wij dachten dat Pepijn ook geen zorgen had. Maar eind juni is er bij hem iets gebeurd, waardoor hij de fatale beslissing genomen heeft. Ik ben trots en dankbaar voor mijn zoon. Het is zo jammer dat hij er niet meer is."

De opbrengst van de Rolmarathon gaat naar TEJO, een organisatie die jongeren die het even niet meer zien zitten, probeert te helpen.