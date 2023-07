Chiro Kuurne moest even kampplaats verlaten door regenval en verbleef in tenten van Pukkelpop

De aankondiging op sociale media was veelbelovend: het moest voor Chiro Sint-Michiel uit Kuurne een fantastisch tentenkamp worden in Kiewit, bij Hasselt in Limburg. Maar gisterenmorgen leken forse buien er even anders over te beslissen. Hun kampterrein liep gisterenmorgen helemaal onder.

Na tussenkomst van de burgemeester mocht een deel van de groep een nacht logeren op het festivalterrein van Pukkelpop, in de backstage. Een hele meevaller, want zo hoefde de jeugdbeweging het kamp niet op te breken en kunnen ze er na een kleine onderbreking toch nog een ‘veelbelovend’ kamp van maken.

Leuk detail: het kampthema draait rond festivals, en was plots levensecht.