Chiro Roeselare-Beveren breekt kamp af na besmettingen

Chiro Nele was op kamp in Limburg. De leiding deed enkele zelftests, en daarbij bleken enkele leiders positief. Daarop is beslist om het kamp stop te zetten.

Ouders zijn hun kinderen gisteren in Limburg gaan ophalen. Het kamp zou normaal nog een tweetal dagen duren, maar daar kwam dus vervroegd een einde aan.

Procedures gevolgd

"We weten dat sommigen hier anders mee omgaan dan anderen maar wij hebben ons uiterste best gedaan om de juiste procedures te volgen," schrijft de leiding op Facebook. "Wij zelf als jeugdbeweging hebben contact opgenomen voor het kamp begon met Chiro Nationaal en alle regels die opgesteld waren goed gevolgd."