Chiro tevreden dat activiteiten kunnen plaatsvinden

Vanaf maandag geldt er opnieuw een maximumcapaciteit voor jeugdactiviteiten. Groepen mogen nog slechts uit 50 personen bestaan als de activiteiten binnen plaatsvinden. Voor buiten is geen beperking opgelegd. Meerdaagse activiteiten, zoals kampen en weekends, worden ook verboden. De regels gelden tot en met 20 december.

"Jammer, maar we zagen het aankomen", reageert De Ceulaer. "Als we de huidige situatie bekijken, is het begrijpelijk. We willen overigens ons steentje bijdragen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. We zijn vooral blij dat we nog activiteiten mogen blijven organiseren. Daar is op dit moment grote nood aan bij kinderen en jongeren, en die nood zal ook in de komende weken blijven bestaan."

Het getal van 50 is "een gekend cijfer", wat het volgens De Ceulaer haalbaar maakt om snel te schakelen voor groepen. "We zijn blij dat de grens niet op pakweg 15 of 30 is komen te liggen. De grens is vroeger al een keer op 50 gelegd, dus daar zijn we tevreden over. We gaan alleszins goed opvolgen of onze groepen volgende week (wanneer de regels ingaan, red.) nog met veel vragen zitten, en hen dan zo goed mogelijk ondersteunen."

Een zelfde geluid is te horen bij Scouts en Gidsen Vlaanderen, na de Chiro de grootste jeugdbeweging van Vlaanderen. "Het is niet prettig, maar we zijn altijd bereid onze verantwoordelijkheid te nemen", zegt woordvoerder Jan Van Reusel. "We willen wel aanstippen dat dit voor kinderen en jongeren al het derde schooljaar op rij is dat er een reeks beperkingen ingevoerd wordt. Dat heeft onmiskenbaar een impact. Van zodra het kan, mag men dus niet wachten om de maatregelen weer op te heffen."

De nieuwe maatregelen zijn volgens Van Reusel praktisch haalbaar. Zowel de capaciteit van 50 personen als het dragen van een mondmasker vindt de woordvoerder "niet ondoenbaar en hanteerbaar". "Dat er in een ruimte nog slechts één groep aanwezig mag zijn, is minder evident, maar niet onmogelijk."