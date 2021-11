Chirogroep beschoten door onbekende met loodjesgeweer

Een leider raakte gewond aan het sleutelbeen. Er zijn meerdere schoten gelost. De feiten dateren van zaterdagavond. Een 20-tal kinderen van de Chiro was een Halloweentocht aan het maken in Oudenburg toen ze plots onder vuur zijn genomen. De leiders hebben de kinderen in veiligheid gebracht, zij hebben amper iets gemerkt. Maar het is duidelijk dat veel erger is vermeden. De leiding wil liever niet voor de camera reageren. Ze zijn teveel onder de indruk. De dader is voorlopig nog niet gevat. De politie voert een buurtonderzoek.