Chocolatier Vandenbulcke investeert 6 miljoen euro

Het zijn investeringen die het familiebedrijf de afgelopen jaren heeft gedaan, en die nu officieel zijn voorgesteld. Supermarkten in eigen land zijn belangrijke klanten, maar ze exporteren ook naar 50 landen wereldwijd. Na de coronapandemie en nu ook de energiecrisis hoopt het bedrijf verder te groeien met nieuwe producten. Bij Vandenbulcke in Heule werken 35 mensen.

Jelle Vandenbulcke, CEO Chocolatier Vandenbulcke: "Ik denk dat wij van een klassiek chocoladeverwerkend bedrijf zijn geëvolueerd naar een bedrijf dat innovaties op de markt zet. Dus wij willen vernieuwend zijn, dat is voor ons de meest duurzame manier om bestendige groei te creëren. Met nieuwe producten kunnen we ervoor zorgen dat we nieuwe markten vinden, nieuwe klanten ook. En ook bestaande klanten willen we overtuigen van onze leuke producten en concepten."