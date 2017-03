Chocolatier is West-Vlaamse starter van het jaar

In Deerlijk is chocolatier Hannes Dheedene genomineerd als West-Vlaamse starter van het jaar door Unizo.

De chocolatier stampte zes maanden geleden zijn zaak uit de grond, samen met zijn vader. Hij dingt mee voor de nationale titel. De chocolatier is een oud-leerling van Ter Groene Poorte in Brugge, waar hij de passie voor chocolade te pakken kreeg en een specialisatiejaar chocolade volgde. Voor de oprichting van zijn zaak had hij wel een duwtje in de rug nodig van zijn vader. Die gaf ervoor zijn werk op. En de combinatie tussen en vader en zoon lukt wonderwel. Unizo stelt intussen ook de nieuwe West-Vlaamse starterslijn voor, waar startende ondernemers met al hun vragen terecht kunnen: 010 690 090.