Theatermaker Chokri Ben Chikha heeft in Wulveringem het ‘graf van de onbekende soldaat’ omgevormd tot het ‘graf van de onbekende vluchteling’.

Het is een eerbetoon aan de onbekende transmigrant die een jaar geleden om het leven kwam toen hij de E40 in Jabbeke overstak. De cynische reacties daarop inspireerden het theatergezelschap om een voorstelling te maken en te spelen in de kerk op het literaire festival ‘Kanteling’.