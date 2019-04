Chorus viert 50 jaar koorleven in Ieper

Het werd geen statische opvoering, maar een combinatie van hedendaagse populaire muziek met dans, comedy, film en musical. Dat is nu net de eigenheid, die Chorus al jaren op een hoger niveau tilt. Twee uur lang volgden populaire melodieën elkaar in sneltempo op, afgewisseld met comedy, dans en musical. Lut Dewulf is het creatieve brein achter “Chorus Gold”, de voorstelling voor de 50e verjaardag.