Chris De Nijs wint Wablieft-prijs 2017

De prijs bekroont mensen en organisaties die zich inzetten voor duidelijke taal: door die zelf te gebruiken en/of door anderen aan te sporen om dat te doen.

De Nijs haalde het van twee medegenomineerden, de organisatie Helder Recht en het charter Geletterde Gemeente.

De 58-jarige De Nijs werkt sinds 1988 voor de openbare omroep en specialiseerde zich doorheen de jaren in sociale verslaggeving. "Je ziet hem vaak op straat tussen veel mensen en voor bedrijfspoorten", aldus de jury van de Wablieft-prijs. "Bij betogingen en stakingen staat hij klaar met de microfoon. Dan zie je Chris De Nijs op zijn best: hij legt sociale kwesties eenvoudig uit in zijn eigen woorden."