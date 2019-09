Christophe Steyaert wil voorzitter van Groen worden

Steyaert is ondervoorzitter van de Brugse afdeling en kwam bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen op, op de 44e plaats. Hij vormt een duo met Charlotte Storme. Zij is gemeenteraadslid voor Groen in Brugge en stelt zich kandidaat als ondervoorzitter van de partij. De twee zullen hun project later voorstellen. De voorzittersverkiezingen vallen bij Groen op 19 oktober.

Steyaert: "We vragen geen strijd om het voorzitterschap, maar nodigen de beide andere kandidaten-duo’s uit om mee na te denken over hoe we ertoe kunnen komen iedereen niet alleen als gelijkwaardig te zien maar ook effectief als gelijkwaardig, telkens opnieuw, te benaderen en te behandelen. Wij stellen ons kandidaat om het voorzitterschap af te schaffen. Om plaats te maken voor een organisatie, voor mensen, voor alle leden; een basisdemocratie."