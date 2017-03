Chronisch zieke man is niet meer

Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Hij bracht eerder dit jaar het boek “Tussen hoop en wanhoop”, uit. De man leed al vijf jaar aan chronische pijn en was van plan om deze maand euthanasie te laten plegen. Hij nam die beslissing twee jaar geleden. Hij vroeg aan auteur Stefaan Kempynck zijn levensverhaal neer te pennen, zodat andere mensen er kracht kunnen uitputten. De afscheidsplechtigheid lag al lang vast en vindt op zaterdag 25 maart om 11 uur plaats in Het Perron in Ieper. Er zullen getuigenissen zijn, aangevuld met muziek en foto's.

