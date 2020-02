Ciara: meer dan 1.200 interventies door brandweer

De gevreesde storm Ciara heeft al bij al niet voor grote problemen gezorgd in West-Vlaanderen.

Toch was het tot nu toe vrij druk voor de vier brandweerzones die onze provincie rijk is. In de hulpverleningszone Fluvia (regio Kortrijk en omstreken) moest de brandweer 330 keer tussenkomen. De brandweerzone Westhoek telde tot nu toe 221 interventies. Midwest (Roeselare en omgeving) kwam 275 tussenbeide en Zone 1 (Brugge, Oostende en omliggende gemeenten) 400 keer.

De oproepen gingen voornamelijk over weggewaaide bomen, takken en dakpannen. Er was hier en daar ook sprake van wateroverlast door de intense regenbuien.

Elektriciteitspanne in Waregem

Door een geraakte middenspanningskabel in de Franklin Rooseveltlaan is er momenteel een elektriciteitspanne in centrum Waregem. Fluvius inventariseert de schade en probeert alles zo snel mogelijk te herstellen.