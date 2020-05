Circulatieplannen, stewards en telsystemen maken winkelen in Oostende mogelijk

Ook in Oostende gingen de winkels vandaag terug open, na zowat acht weken lockdown. Er wordt gewerkt met circulatieplannen, stewards en telsystemen om live te volgen hoeveel bezoekers in de winkelstraten zijn om alles in goede banen te leiden.

Via een online communicatiesysteem zal het aantal bezoekers real time opgevolgd én gecommuniceerd worden. De politie kan die cijfers gebruiken in kader van handhaving, maar bezoekers zullen er ook hun plannen op kunnen afstemmen. Op basis van de bezoekerscijfers kunnen ze kiezen wanneer ze gaan winkelen en eventuele drukte vermijden.

Sanitaire stations en '(shopping) stewards'

Er zijn ook sanitaire stations in de winkelstraten waar mensen hun handen kunnen wassen. Stad Oostende zet ook '(shopping) stewards’ in om alles in goede banen te leiden en het veiligheidsgevoel te verhogen. De eerste prioriteit is en blijft de gezondheid van de burgers.

Voor echte ‘funshopping’ is het nog te vroeg, in eerste instantie ligt de focus op maatregelen om functioneel winkelen mogelijk te maken.

Strenge voorschriften

De Nationale Veiligheidsraad zette vorige week het licht op groen voor de heropening van alle handelszaken (modewinkels, elektrozaken, bloemenwinkels, meubelwinkels...) op 11 mei. Er zullen wel dezelfde strenge voorschriften gelden als in de supermarkten, met name rond social distancing en hygiëne. De FOD Economie heeft een gids gepubliceerd met praktische richtlijnen. En ook de gemeentebesturen hebben massaal maatregelen voorzien om te vermijden dat het openbaar domein een plaats van besmetting zou worden. Concreet wordt in de winkel één klant per 10 vierkante meter toegelaten (met uitzondering van de kleinste handelszaken), mensen mogen niet langer dan dertig minuten winkelen, de veilige afstand van anderhalve meter blijft een must en iedereen moet winkelen in de buurt van zijn woon- of werkplaats. Daarnaast wordt het gebruik van een mondmasker of andere gezichtsbedekking "sterk aangeraden" en moeten mensen alleen gaan winkelen, met uitzondering van wie hulp nodig heeft of van wie gaat winkelen met een kind jonger dan 18 jaar. Mensen ouder dan 65 jaar, mensen die minder goed te been zijn en zorgpersoneel krijgen voorrang.