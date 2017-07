Circusfestival PERPLX neemt Marke over

Dat circus zoveel meer is dan de rode neus, de tent en de olifant maakt circusfestival ‘PERPLX’ wel duidelijk. Heel even is Marke het centrum van de circuswereld met voorstellingen die hier voor het eerst te zien zijn, nieuw eigen talent en verschillende coproducties.

Internationaal en indrukwekkend is het minste wat je van het festival kunt zeggen. Circus is acrobatie theater, humor en nog zoveel meer. ‘PERPLX’ verstaat als geen ander de kunst om alles tot één geheel te weven. Er valt enorm veel te beleven op het festival. Zo is er een mobiel naaiatelier, waar je al trappend een nieuwe bloes kan maken.

Niemand wist of dit het festival was waar mensen op zaten te wachten, toen ‘PERPLX’ resoluut koos voor circus en daarmee een nieuwe identiteit aannam. Maar het overtreft de verwachtingen. “Er komen nu ook mensen van andere grootsteden naar het gat van Kortrijk. We zitten niet in de gouden driehouk, dus het is wel moeilijk om zoiets op te bouwen”, zegt Griet Deschamps.