Cirque du Soleil klopt af met 87.000 bezoekers in Knokke-Heist

Cirque du Soleil sluit de eerste shows van haar tour in België in Knokke-Heist af met 87.000 bezoekers. Straks trekt het circusgezelschap met de nieuwe productie naar Brussel.

De productie 'KURIOS: Cabinet of Curiosities' is met 87.000 bezoekers in Knokke-Heist een van de meest succesvolle shows van Cirque du Soleil aan de Belgische kust.

President van de Tour Division van Cirque du Soleil, Duncan Fisher: "Het is de eerste keer dat onze prachtige show KURIOS in België wordt opgevoerd en de ontvangst van het publiek in Knokke-Heist is fenomenaal geweest."

Een maand lang was Knokke-Heist de thuisbasis van het circusgezelschap, nu bereidt KURIOS zich voor om te verhuizen naar Brussel.

