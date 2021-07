Cirque Plus Brugge: 50 acts op zes dagen tijd

In Brugge is het circusfestival Cirque Plus gestart. Zes dagen lang zijn er acrobatische voorstellingen in de openlucht.

Deze corona-editie duurt langer zodat de toeschouwers evenveel optredens kunnen zien als andere jaren. De locatie blijft wel dezelfde: de tuin van het Grootseminarie. Een kaartje kost drie euro. Op zes dagen tijd hoopt Cirque Plus zo’n 8.000 mensen te verwelkomen. (Lees verder onder de foto)

Eén van de artiesten is Cruda of de Argentijnse Constanza Sommi. Ze neemt het publiek mee tijdens haar voorstelling. Ze wil dat er op een andere manier naar vrouwen wordt gekeken. In een ver verleden was ze turnster. Jarenlange trainingen hebben haar gemaakt en gekraakt. "Er is een cliché over vrouwen op het podium. Ze moeten prachtig zijn. Er is een soort code. Ook in de turnwereld zie je dat. Je moet er op een bepaalde manier uitzien en mensen beoordelen je zo. Zo word je continu beoordeeld en bepalen anderen wat goed is voor je."

De act van Constanza is de eerste van vijftig voorstellingen op Cirque Plus.