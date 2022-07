Cirque Plus verbluft in Grootseminarie Brugge

Van donderdag tot en met zondag is de tuin van het Grootseminarie in Brugge omgevormd tot het circusfestival Cirque Plus. Naast circus is er ook plaats voor onder meer humor en dans.

De tuin van het Grootseminarie in het centrum van Brugge is een unieke groene vlakte in de binnenstad. Tegen dat inspirerend decor vermaken binnen- en buitenlandse artiesten duizenden bezoekers op het gratis circusfestival Cirque Plus.

Het festival heeft ook een sociale bijklank. Het collectief Amoukanama uit Guinee leidt in een school in hun thuisland straatjongeren op tot circusartiesten. Ook jongeren met een handicap kunnen in Brugge in een inclusieve voorstelling het beste van zichzelf geven. Daarnaast biedt de organisatie ook een podium aan jong talent, zoals de Brugse Fleur Perneel die acrobatie, dans en zang verenigt.