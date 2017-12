Civiele Bescherming moet bijspringen in gevangenis

Terwijl tienduizenden betogers door Brussel trokken om te pleiten voor een ander pensioenstelsel werd de Civiele Bescherming van Jabbeke opgetrommeld om te helpen in de Brugse gevangenis.

Want heel wat cipiers staakten.

Zo’n twintig vrijwilligers van het korps uit Jabbeke staakten dus niet, maar werden ingeschakeld om gedetineerden maaltijden en medicamenten te verstrekken. En dat terwijl ze zich zelf erg zorgen maken over hun toekomst nu beslist is dat de basis van de civiele bescherming in Jabbeke verdwijnt.