Clément wil morgen winnen, met Genk is hij niet bezig

Club Brugge kan morgen op de voorlaatste speeldag van de play-offs al die titel pakken. Een punt op Anderlecht en de buit is binnen. En als Genk niet wint van Antwerp is blauwzwart sowieso kampioen.

Toch wil trainer Philippe Clement vooral gefocust blijven op de clash tegen Anderlecht en gewoon winnen tegen het elftal van Vincent Kompany. "Wij beginnen elke wedstrijd om te winnen. Wij gaan naar Anderlecht om die wedstrijd om die wedstrijd te willen winnen. Daar hebben we een plan rond ontwikkeld. We hebben de trainingen, gegevens en kwaliteit van de spelers geanalyseerd. Dat is geen verschil met de afgelopen maanden."

"Genk? Ik ben daar totaal niet mee bezig"

Genk moet thuis winnen tegen Antwerp om Brugge onder druk te zetten, maar Clement zal die wedstrijd niet op de voet volgen. "Ik ga dat niet volgen om eerlijk te zijn. Ik kan dat volgen. En dat zal steeds een ander scenario zijn en dat kan steeds draaien. Ik ga mijn energie in mijn spelers en ploeg steken. En na de wedstrijd zullen we het weten, maar dat mag geen invloed hebben onze ploeg."

Op Jan Breydel speelde Club 2-2 tegen Anderlecht. Ook morgen zullen ze niks cadeau krijgen. "Je ziet dat Anderlecht is gegroeid. Er zijn ook andere spelers in de ploeg gekomen. Er zijn positieve stappen gezet. Ze hebben een stevige ploeg en zijn sterk in de omschakeling. Je ziet de hand van Vincent."

Derde landstitel op rij

Voor Clement kan het de derde landstitel op rij worden in de hoogste klasse. "Dat is uniek, maar dit is geen verhaal van mij, maar van iedereen samen. Ik zit hier niet met een individuele doelstelling. Ik haal de meeste voldoening uit de vreugde die je iedereen kan schenken. Dat heb ik door de afwezigheid van de fans in de stadions het voorbije jaar wel moeten missen."

Vanavond zitten de politie, de stad en de Brugse horeca al samen om te bekijken hoe ze een eventuele titelviering toch coronaveilig kunnen laten verlopen.