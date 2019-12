Clarebout wil fabriek bouwen in Duinkerke

De aardappelverwerkingsfabriek zou komen in de haven van Duinkerke. Het gaat om een investering van 140 miljoen euro, goed voor 320 rechtstreekse banen, aldus Clarebout.

Er werd een dossier ingediend bij de bevoegde autoriteiten in Frankrijk, maar nog niet alle goedkeuringen zijn binnen. "Voor een grote speler in de sector is Duinkerke the place to be", zegt een woordvoerder van Clarebout. "In die regio wordt een derde van de Franse aardappelen geteeld, en 4,3 procent van alle aardappelen in Europa."

Clarebout benadrukt dat de plannen in Frankrijk "absoluut niets veranderen" aan de projecten die in België lopen. Het bedrijf wil onder meer bijbouwen in Frameries, maar daar is veel protest tegen vanwege omwonenden.