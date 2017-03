Clean Beach-actie haalt 5500 kilo afval op

Zo’n 2500 mensen hebben opnieuw deelgenomen aan de “clean beach”-actie, de opruiming van een twintigtal stranden over de hele kustlijn. Ze haalden vooral plastic afval op voor het door de golven in zee gesleept wordt. Het totaal kwam op zo’n 5500 kilogram afval.

Zo’n 2500 deelnemers halen bijna 5,5 ton vuil op, onder hen ook een delegatie uit Ganshoren bij Brussel, want ook toeristen uit het binnenland komen graag naar een net strand. Het gaat meestal om plastic afval, maar ook grote stukken bouwafval worden van het strand gehaald.

Onder de vele deelnemers was ook de staatssecretaris voor de Noordzee De Backer aanwezig: "We dumpen met zijn allen nog altijd 20.000 ton afval per jaar in de Noordzee. Heel wat mensen kunnen daar ook iets aan doen door initieel voor de eigen deur te gaan vegen. 10 minuten per dag opruimen zorgt ervoor dat al dat plastic niet in de Noordzee terecht komt."