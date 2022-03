Clean Beach Cup ruimt meer dan 4 ton afval langs kustlijn

Tijdens de Clean Beach Cup hebben vrijwilligers vandaag op 12 badplaatsen de stranden en duinen opgeruimd. Dit jaar gaat de aandacht vooral uit naar plastics, omdat die momenteel de grootste bedreiging vormen voor het leven in onze oceanen. 2.500 vrijwilligers ruimden samen meer dan 4 ton afval...

In Bredene trekken tientallen mensen, vooral gezinnen met kinderen het strand op en de duinen in. Ze zijn gewapend met grijpers, emmers en vuilniszakken en offeren hun zondag op om het vuil van anderen op te ruimen.

.90% van al het afval is plastic. Op onze stranden zijn er gemiddeld 137 kleine en grote stukken plastic per 100 meter vloedlijn te vinden.

We weten al lang dat het niet goed gaat met onze oceanen. Zelfs als alle productie van plastic nu stopt, kan het aantal microplastics in de oceanen nog meer dan verdubbelen. Dat is de schokkende conclusie van een Duits onderzoek, waaraan ook het Vlaams Instituut voor de Zee meegewerkt heeft.

In zowat alle kustgemeenten zijn opruimers aan de slag, maar tezelfdertijd ook op de Nederlandse stranden.