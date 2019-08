Ook de vierde editie van Moen Feest is op voorhand al helemaal uitverkocht, nu zelfs met een recordaantal van 6.500 bezoekers.

Opmerkelijk: de organisatie had veel over om Clouseau naar Moen te krijgen. De groep rond Koen en Kris Wauters treedt dit jaar maar 3 keer op en Moen Feest was bij de gelukkigen. Bekijk het videoverslag hierboven.