Club Brugge als 'CLUB' op 26 maart naar de beurs

Club doet het al een tijdje financieel zeer goed. In het seizoen 2019-2020 verpulverde blauw-zwart met een omzet van 137 miljoen euro en 24,5 miljoen nettowinst alle records. Dankzij Europese competities is de club bovendien verzekerd van miljoeneninkomsten. Club Brugge is de eerste Belgische voetbalclub die een beursnotering krijgt. In het buitenland noteren al meerdere clubs op de beurs, waaronder Ajax, Manchester en Dortmund.

Er worden 3.246.750 aandelen aangeboden, of 30 procent van het aandelenkapitaal van Club Brugge. Grizzly Sports - het investeringsvehikel van Bart Verhaeghe, Vincent Mannaert, Jan Boone en Peter Vanhecke - blijft de grootste aandeelhouder. Vandaag zijn ze goed voor 94,34 procent van de aandelen. Dat komt neer op een marktwaarde voor Club Brugge, aan de gemiddelde prijsvork, van 229 miljoen euro.

