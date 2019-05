Club Brugge gooit titelstrijd weer open

Met nog twee wedstrijden te spelen bedraagt het verschil tussen beide ploegen nog 3 punten. Club neemt het donderdag op tegen Standard, terwijl Genk op bezoek gaat bij Anderlecht. Op de slotspeeldag speelt Club Brugge thuis tegen Antwerp. Genk krijgt Standard over de vloer.

Ontketend Club Brugge na de pauze

Genk was al vroeg in de eerste helft op voorsprong geklommen na een fraai doelpunt van Sebastien Dewaest. Op dat moment zijn de Limburgers virtueel kampioen. Meteen na de rust drijft Club Brugge het tempo op en komen er ook kansen en doelpunten. Na een hoekschop van Vormer kopt Vanaken de gelijkmaker tegen de touwen. Nog geen tien minuten later staat de thuisploeg op voorsprong na een goal van invaller Openda, op assist van Diatta. De VAR komt daarbij wel tussen om een actie van Wesley te bekijken, maar het doelpunt wordt goedgekeurd. De 3-1 laat niet lang op zich wachten. Dit keer neemt Diatta de rol van afwerker op zich. Club scoort drie keer in een kwartier tijd. En bijna staat het 4-1, maar Hans Vanaken schiet z'n penalty tegen de onderkant van de lat. De strafschop kwam er na contact tussen Openda en Dewaest, en ook na ingrijpen van de VAR.

Spannend slot

Blauw-zwart lijkt z'n schaapjes op het droge te hebben, maar Genk scoort toch de aansluitingstreffer in de 87ste minuut. Zinho Gano is de afwerker van dienst. Vormer krijgt de kans op 4-2, maar Jan Breydel slaakt een zucht van verlichting wanneer Samatta tegen de paal kopt. 3-2 is de eindstand. De titelstrijd ligt weer helemaal open.