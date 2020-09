Uiteraard zijn er coronamaatregelen: zo is een mondmasker verplicht en moeten supporters het stadion binnenkomen in bubbels van maximaal vijf. Het stadsbestuur en Vlaams Minister van Sport Ben Weyts zetten het licht op groen voor iets meer dan 9.000 toeschouwers in het stadion. Wel zal er in het stadion geen alcohol verkocht worden. Na de wedstrijd komt er geen sluitingsverbod voor de horecazaken in de buurt. Politie en burgemeester rekenen erop dat alles veilig blijft.

