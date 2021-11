Club Brugge krijgt boete van 4.000 euro voor bierbekertjes

In de thuiswedstrijd tegen OH Leuven van 24 september (1-1) gooiden Brugse supporters uit frustratie eerst een tiental bekertjes - waarvan enkele nog gevuld waren - richting de assistent-scheidsrechter. Dat gebeurde een eerste keer in de 52e minuut, nadat scheidsrechter Vergoote het appel voor een strafschop had weggewuifd. In de 59e minuut werden twee volle flessen op het veld gegooid vanuit een andere tribune.

De feiten worden door Club Brugge niet betwist, maar de landskampioen wees er wel op dat de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen werden en de daders ook opgespoord worden. Toch willigde het Disciplinair Comité het verzoek om een milde straf op te leggen niet in. Blauw-zwart moet een boete van 4.000 euro betalen. Dat bedrag benadert de maximumboete van 5.000 euro.