Club Brugge steunt Te Gek!?

Te Gek!? tracht geestelijke gezondheid bespreekbaar te maken en streeft naar een juiste kijk op mensen met psychische problemen. Het project is uitgegroeid tot een begrip in Vlaanderen. Guy Swinnen is peter van Te Gek!?, Selah Sue meter.

"We zijn zeer blij om met Club Brugge te kunnen samenwerken", legde Te Gek!?-woordvoerder Marc Hellinckx uit. "Als topclub waar veel mensen naar opkijken, heeft Club Brugge een zeer groot bereik. Als je weet dat één op vier personen te maken krijgt met ernstige psychische problemen, dan zijn er daar ongetwijfeld ook veel voetbalsupporters bij. Club Brugge geeft met dit engagement het goede voorbeeld en toont ook naast het veld een ware kampioen te zijn. Geestelijke gezondheid bespreekbaar maken, die bal willen we samen aan het rollen brengen, tot ver buiten het Jan Breydelstadion."

Wedstrijdshirts

Club Brugge zal tijdens haar voorbereidingsperiode op het nieuwe seizoen zijn oefenwedstrijden spelen in speciale wedstrijdshirts met het logo van Te Gek!?. De shirts zullen een eerste keer gedragen worden tijdens de oefenwedstrijd Club Brugge-KFC Heist van vrijdag (om 19u00). Tijdens het seizoen gaat Club Brugge aan de slag met de eigen fans, jeugdspelers en omgeving om samen met hen geestelijke gezondheid bespreekbaar te maken.

De voorbije jaren werkte de landskampioen al samen met 'Kom Op Tegen Kanker' (2014-2015), 'Make a Wish' (2015-2016), 'Go For Zero' (2016-2017) en 'Child Focus' (2017-2018).